Die Anteilseigner der TUI hatten in den vergangenen Wochen nur wenig Grund zur Freude. Nachdem eine Rallye den Kurs von Mitte August bis November bis in den Bereich über 12 Euro hievte, setzte eine deutliche Korrektur ein. Doch nun naht immerhin ein Termin, der die Laune der Aktionäre wieder etwas verbessern dürfte.Denn am 11. Februar findet die Hauptversammlung des Touristikriesen statt. Dabei dürfte die Ausschüttung einer Dividende von erneut 0,54 Euro je Aktie abgesegnet werden. Jeder Anleger, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...