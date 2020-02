Europas Börsen haben am Montag mit Aufschlägen geschlossen. Die Anleger blickten mit Spannung auf die Bekanntgabe des ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA, nachdem am Freitag der Chicago-Einkaufsmanagerindex überraschend eingebrochen war. Enttäuscht wurden sie dabei nicht, denn wie der Index bescheinigte, hat sich das Wachstum in der US-Industrie im Januar unerwartet heftig beschleunigt und ist in den Wachstumsbereich zurückgekehrt. Der DAX gewann 0,5 Prozent und schloss auf 13.054 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 stieg um 0,6 Prozent auf 3.661 Punkte. Hauptthema blieb jedoch die Coronavirus-Epidemie. Die Zahl der mit dem Virus Infizierten ist auf über 17.000 gestiegen und die Zahl der Toten auf über 350. China rechnet damit, dass der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...