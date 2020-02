Wien (www.aktiencheck.de) - Nach den durch das Coronavirus bedingten Verwerfungen der vergangenen Handelstage, zeigten scih die globalen Aktienmärkte am gestrigen Tage mit freundlicher Tendenz, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Zwar sei die Lage im Hinblick auf die weitere Ausbreitung des Virus weiter angespannt - Maßnahmen wie die durch die chinesische Notenbank bereitgestellte Liquidität, sowie positive Überraschungen bei den Industrievorlaufindikatoren (PMIs) hätten die westlichen Aktienmärkte mehrheitlich deutlich im Plus schließen lassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...