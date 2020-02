Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Im Streit um Billigfleisch hat sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) gegen verordnete Mindestpreise und einseitige Schuldzuweisungen ausgesprochen. "Bestehende Missstände müssen abgestellt werden, aber staatliche Mindestpreise oder überbordende Regulierung wären der falsche Weg", sagte Altmaier der Bild-Zeitung. Vorwürfe, etwa über unlautere Handelspraktiken, Preisdiktate oder mangelnden Tierschutz, sollten "schnell aus der Welt geschafft werden", forderte der Wirtschaftsminister. Weder Landwirte noch die Nahrungsmittelwirtschaft oder der Handel dürften jedoch zum Buhmann gemacht werden.

Der Präsident des Handelsverbands HDE, Josef Sanktjohanser, sprach nach dem Spitzentreffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Vertretern der Ernährungsindustrie am Vortag von einem "guten Auftakt", machte jedoch auch klar, dass es weiterhin günstige Lebensmittel geben werde. "Die Fleischpreise in den Regalen der Supermärkte bleiben das Ergebnis von Angebot und Nachfrage", sagte er der Zeitung. "Sonderangebote wird es auch in Zukunft geben." Gerade für Kunden mit weniger Geld sei es wichtig, "dass der Handel für jeden Geldbeutel das passende Angebot hat".

Merkel hatte bei dem Treffen betont, es gehe nicht um "staatlich verordnete Mindestpreise"; aber sie verlangte "faire Beziehungen zwischen den verschiedenen Akteuren". Man sei dazu "in einem längeren Gesprächsprozess". Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, hatte verlangt, Lebensmittel dürften "nicht zu Schnäppchenpreisen verramscht werden" und Werbung mit Dauerniedrigpreisen kritisiert. Auch der Handel müsse seinen Teil beitragen, um die Verbraucher für mehr Wertschätzung von Lebensmitteln zu sensibilisieren, hatte er gefordert.

