Die Bayer-Aktien (Bayer) haben dank zunehmender Hoffnungen auf einen baldigen Vergleich in der Causa Glyphosat in den USA ihre Vortagesgewinne am Dienstag vorbörslich ausgebaut. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen die Papiere des Pharma- und Agrochemiekonzerns um 1,1 Prozent auf 74,15 Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...