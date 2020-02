Ungeachtet der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus setzt der deutsche Aktienmarkt seinen Erholungskurs am Dienstag fort. Der Dax +1,04% stieg in den ersten Handelsminuten um 0,70 Prozent auf 13.136 Punkte, nachdem er am Vortag um rund ein halbes Prozent zugelegt hatte.In der Vorwoche hatte der deutsche Leitindex wegen der Virus-Ängste mehr als 4 Prozent an Wert eingebüßt. Für den MDax +0,71% mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...