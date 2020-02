DAX - Signalmarke von 13.200 Punkten im Fokus von Christian Zoller - 04.02.2020, 08:45 Uhr Guten Morgen, der DAX konnte sich am Vortag über der psychologisch wichtigen Marke von 13.000 Punkten stabilisieren und bei 13.045 Punkten aus dem Handel gehen. Nachbörslich sackte der DAX zunächst wieder auf 13.020 Punkte ab, in der Nacht konnte sich der Index aber wieder erholen und die Marke von 13.100 Punkten überwinden. Vorbörslich am Dienstagmorgen notiert der Leitindex bei 13.110 Punkten höher. Bisher ...

