Ginny Rometty versuchte, IBM wieder an die Spitze zu führen. Das misslang bis jetzt. Also folgt der Stuhlwechsel mit neuen Köpfen, um endlich Anschluss an die bekannten Tech-Konzerne zu finden. Eine der ganz typischen Comebacks in New York. Keine 100 % aber 50 % sind machbar.



