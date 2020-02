Fusion beschert TELUS International erhebliche Größenvorteile, Wachstum und Vielfalt

Vergrößert die europäische Präsenz, den Betrieb und den Kundenstamm

Weiteres Wachstumspotenzial positioniert TELUS International für einen Börsengang innerhalb der nächsten 12-24 Monate

Die TELUS Corporation (T-TSX; NYSE-TU) und ihr globaler Zweig TELUS International ein innovatives Unternehmen, das digitale Lösungen der nächsten Generation für einige der weltweit bekanntesten Marken entwirft, baut und liefert bestätigten heute den Abschluss ihrer zuvor angekündigten Übernahme von Competence Call Center (CCC). TELUS International hält nun eine 100%ige Beteiligung an CCC.

Das fusionierte Unternehmen verfügt über ein erweitertes Portfolio in den Bereichen Customer Experience, Digital Transformation, Content-Moderation, IT-Lebenszyklus, Beratung und digitales Consulting, Risikomanagement und Backoffice-Support, das neue Möglichkeiten zur Markteinführung ermöglicht und das Wachstum vorantreibt.

"Wir haben uns dazu verschrieben, eine freundlichere Zukunft für die Bürger weltweit zu schaffen; eine Zukunft, in der Technologie die Sicherheit und Integrität von den Daten und Informationen unterstützt, die wir täglich verarbeiten", sagte Darren Entwistle, President und CEO von TELUS. "Durch diese wichtige Übernahme wird unser Team bei TELUS International von der Vordenkerschaft, den Fähigkeiten und den dynamischen Einsichten von mehr als 8.500 CCC-Mitarbeitern in 11 europäischen Ländern profitieren und unsere globalen Kunden mit innovativen digitalen Lösungen unterstützen. Wir freuen uns sehr, diese neuen Teammitglieder in unserer TELUS-International-Familie willkommen zu heißen. Wichtig ist, dass dies unsere bisher größte internationale Transaktion ist, womit wir unseren Mitarbeiterstamm von TELUS International auf fast 50.000 Teammitglieder erweitern und Service und Support in über 50 Sprachen von mehr als 50 Delivery Centers in 20 Ländern in Nord- und Mittelamerika, Europa und Asien anbieten."

"Wir freuen uns sehr, dass die bemerkenswerten Anstrengungen, die Leidenschaft und der Fleiß unseres Teams mit der Fusion von TELUS International und CCC ihren Höhepunkt gefunden haben. Es handelt sich hierbei um zwei gleichgesinnte Organisationen, die sich in ähnlicher Weise darauf konzentrieren, die Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, sich um die Teammitglieder zu kümmern und in die Gemeinden zu investieren, in denen wir tätig sind", sagte Jeff Puritt, President und CEO von TELUS International. "Zusätzlich zu den vielen Vorteilen, die sich aus dem bedeutenden Zustrom von Spitzenkräften der Branche ergeben, werden das Kerngeschäft von CCC und die ergänzenden Produkte, Dienstleistungen, Standorte und Sprachen es uns ermöglichen, neue wachstumsstarke Märkte zu erschließen und uns als wertvoller strategischer Partner zu positionieren, der innovative End-to-End-Lösungen für Kunden anbieten kann", so Jeff Puritt, President und CEO, TELUS International.

"CCC ist die dritte größere Akquisition von TELUS International innerhalb von weniger als drei Jahren, die unsere Dynamik weiter verstärkt, um beeindruckende Wachstumsziele zu erreichen und einen erweiterten Umfang an globalen Operationen zu etablieren, während wir gleichzeitig die erforderliche Tiefe und Breite an Expertise in der Moderation von Technologien und Inhalten der nächsten Generation gewinnen, um uns zu differenzieren und aggressiv auf dem Markt zu konkurrieren", fuhr Puritt fort. "Diese erfolgreichen Fusionen, in Verbindung mit einem anhaltenden gesunden organischen Wachstum, das neue Standorte in Guatemala City, Chengdu und Manila im Jahr 2019 einschließt, haben die notwendige Größe und Breite geschaffen, um einen sinnvoll erweiterten Unternehmenswert zu realisieren und in den nächsten 12 bis 24 Monaten einen Börsengang in Betracht zu ziehen, der TELUS International in den kommenden Jahren für weiteres Wachstum aufstellen wird."

TELUS International wird sich weiterhin auf die Zusammenarbeit mit Kunden in den schnell wachsenden Branchen Technologie, Reise und Gastgewerbe, Finanzdienstleistungen und Fintech, Telekommunikation, Gaming und Gesundheitswesen konzentrieren, und CCC hat eine etablierte Präsenz im Bereich der Moderation von Inhalten und zählt große, bekannte globale Marken und Social-Media-Unternehmen zu seinen Kunden.

"Heute ist ein außergewöhnlicher und bemerkenswerter Tag in der erfolgreichen 22-jährigen Geschichte unseres Unternehmens", sagte Christian Legat, CEO von CCC. "Im Zuge des offiziellen Abschlusses unserer Partnerschaft mit TELUS International freuen wir uns, die zahlreichen Vorteile umzusetzen die sich aus der Zusammenführung unserer hoch engagierten Teams ergeben, um unser Wissen und unsere Fähigkeiten sowie die Ressourcen und die geografische Präsenz unserer Unternehmen zu bündeln und so noch mehr erstklassige Kundenerlebnisse aus mehr Regionen der Welt zu bieten."

Es wird erwartet, dass die Übernahme TELUS International das ein wichtiger und differenzierter Wachstumsmotor für TELUS ist erhebliche Größenvorteile verschafften und das konsolidierte Finanz- und Betriebsergebnis von TELUS, einschließlich des Umsatzes, EBITDA und des Wachstums des freien Cashflows, wie zuvor bekannt gegeben, fördern wird. Die Übernahme von CCC wird sich unmittelbar positiv auf den Umsatz und das EBITDA von TELUS und TELUS International auswirken, sowie auf die EBITDA-Marge von TELUS International. Angesichts der geringen Kapitalintensität der kombinierten Unternehmen wird die Transaktion voraussichtlich auch die unmittelbare Expansion des freien Cashflows unterstützen.

Beide Unternehmen haben im Laufe der Jahre zahlreiche Branchenauszeichnungen erhalten. Zuletzt erhielt TELUS International im Jahr 2019 zum dritten Mal in Folge den Achievers 50 Most Engaged Workplaces Award und Gold in der Kategorie Arbeitgeber des Jahres für Business Services bei den 2019 Stevie Awards for Great Employers. CCC wurde mit dem CCV Quality Award 2019 für Kundenzufriedenheit geehrt.

Barclays und Rothschild Co. waren als gemeinsame Finanzberater tätig, und Shearman Sterling LLP fungierte bei dieser Transaktion als Rechtsberater von TELUS International.

Über TELUS

TELUS (TSX: T, NYSE: TU) ist ein dynamisches, weltweit führendes Unternehmen im Bereich Kommunikations- und Informationstechnologie mit einem Jahresumsatz von 15 Milliarden CAD und 15 Millionen Kundenverbindungen, das Lösungen in den Bereichen Wireless, Data, Voice, Entertainment, Sicherheit und Gesundheit anbietet. Wir nutzen unsere weltweit führende Technologie, um bemerkenswerte menschliche Ergebnisse zu erzielen. Unser langjähriges Engagement, unsere Kunden an die erste Stelle zu setzen, fördert jeden Aspekt unseres Geschäfts an und macht uns zu einem klaren Marktführer in Sachen Kundenservice und Kundenbindung. Angetrieben von unserem leidenschaftlichen sozialen Ziel, alle Kanadier für immer zu verbinden, hat unsere tiefgründige und dauerhafte Philosophie, dort zu geben, wo wir leben, unsere Teammitglieder und Ruheständler dazu inspiriert, seit dem Jahr 2000 Arbeit im Wert von mehr als 700 Millionen CAD und einem Gesamtvolumen von 1,4 Millionen Tagen zu leisten. Diese beispiellose Generosität und das einzigartige freiwillige Engagement haben TELUS zum großzügigsten Unternehmen der Welt gemacht. Weitere Informationen über TELUS finden Sie unter telus.com.

Über TELUS International

TELUS International konzentriert sich auf den Wert der menschlichen Verbindung, um Hightech- und High-Touch-Kundenerlebnisse zu gestalten, zu erstellen und zu liefern, die auf digitalen Lösungen der nächsten Generation beruhen. Mit fast 50.000 Teammitgliedern sowie Delivery Centers in Nord- und Mittelamerika, Europa und Asien ermöglicht TELUS International Innovationen im Bereich Customer Experience durch digitale Befähigung, temperamentvolle Teamarbeit, agiles Denken und eine Kümmerer-Kultur, die den Kunden in den Mittelpunkt stellt. Die Lösungen des Unternehmens umfassen Customer Experience, Digital Transformation, Content Moderation, IT Lifecycle, Advisory und Digital Consulting, Risk Management und Backoffice Support. TELUS International arbeitet mit einigen der weltweit disruptivsten Marken aus den Bereichen schnell wachsende Technologie, Finanzdienstleistungen und Fintech, Spiele, Reise- und Gastgewerbe sowie Gesundheitswesen zusammen. Das Unternehmen bedient Kunden in über 50 Sprachen. TELUS hält einen Anteil von ~63 an TELUS International, wobei Baring Private Equity Asia und das Competence Call Center Management die restlichen ~33 bzw. ~3 halten. Erfahren Sie mehr unter: telusinternational.com

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen über erwartete zukünftige Ereignisse, einschließlich Aussagen zu den erwarteten Vorteilen der Transaktion, zum Unternehmenswert und zu Plänen für die Integration des Unternehmens sowie zu möglichen Plänen und dem Zeitplan für einen Börsengang (IPO) von TELUS International. Zukunftsgerichtete Aussagen erfordern von TELUS naturgemäß Annahmen und Vorhersagen und unterliegen inhärenten Risiken und Unsicherheiten. Es kann nicht garantiert werden, dass die erwarteten Vorteile der Transaktion realisiert werden oder dass ein Börsengang von TELUS International innerhalb des angestrebten Zeitrahmens oder überhaupt durchgeführt wird. Es besteht ein erhebliches Risiko, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen nicht als richtig erweisen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beschreiben unsere Erwartungen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und können sich daher nach diesem Zeitpunkt ändern. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da eine Reihe von Faktoren dazu führen könnten, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Dementsprechend unterliegt diese Pressemitteilung dem Haftungsausschluss und ist durch die Annahmen, Vorraussetzungen und Risikofaktoren eingeschränkt, auf die in der Diskussion und Analyse der Geschäftsleitung von TELUS für das dritte Quartal 2019 und im Geschäftsbericht 2018 sowie in anderen öffentlichen TELUS-Dokumenten und Einreichungen bei Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada (auf SEDAR unter sedar.com) und in den USA (auf EDGAR unter sec.gov) Bezug genommen wird. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt TELUS jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

