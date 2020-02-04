DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA02N/17 DE000HLB4C57 06.02.2020 HZE/EOT
LB.HESS.-THR.ZI.DI.02A/19 DE000HLB4VU1 06.02.2020 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA02N/17 DE000HLB4C57 06.02.2020 HZE/EOT
LB.HESS.-THR.ZI.DI.02A/19 DE000HLB4VU1 06.02.2020 HZE/EOT