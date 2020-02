Wien (www.anleihencheck.de) - Im Datenmittelpunkt stand gestern in den USA der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Erwartungen der Analysten (48,5 Punkte für Januar nach revidierten 47,8 im Dezember) seien mit einem Anstieg auf 50,9 Punkten deutlich übertroffen worden. Positiv ausgewirkt haben dürfte sich der Handelsdeal mit China. Die vorlaufende Subkomponente der neuen Auftragseingänge sei besonders stark gestiegen, auf 52,0 Punkte, und somit auf den höchsten Wert seit Mai des letzten Jahres. Auch in der Eurozone hätten gestern die endgültigen Zahlen für die Einkaufsmanagerindices (PMI) die Hoffnung unter den Investoren geweckt, dass der Tiefpunkt im verarbeitenden Gewerbe durchschritten sei. Der Index sei endgültig auf 47,9 Punkte gestiegen, das sei der höchste Wert seit 9 Monaten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...