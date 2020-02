Erst im Dezember letzten Jahres konnte das Währungspaar AUD/USD über seinen mittelfristigen Aufwärtstrend zur Oberseite ausbrechen und in den ersten markanten Widerstandsbereich von 0,70 AUD zulegen. Doch der australische Dollar schwächte sich nur wenig später wieder ab und fiel auf den Support um 0,6850 USD zurück. Nach einem kurzen Zwischenstopp in diesem Bereich kam es schließlich zu einem Aufwärtstrendbruch und weiteren Abgaben zurück an die Tiefstände aus August und Oktober letzten Jahres um 0,6671 USD. In den frühen Morgenstunden handelten Investoren das Paar wieder deutlich hoch, aktuell beträgt das Kursplus gut 0,44 Prozent. Damit deutet sich eine dynamische Erholungsbewegung beim australischen US-Dollar an und bietet hervorragende Long-Chancen mit einem sehr günstigen und Chancen-Risiko-Verhältnis (CRV).

Gegenbewegung gestartet

Ausgehend von den dynamischen Kurszuwächsen zu Beginn dieses Tages sind weitere Kursgewinne zunächst in den Bereich der Novembertiefs um 0,6754 USD ableitbar geworden. Bei entsprechender ...

