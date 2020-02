München/Basel (ots) - Nach über 20 Jahren ändert Europas führender Servicetest-Anbieter INTERNATIONAL SERVICE CHECK seinen Namen und heißt ab sofort ISC-CX. INTERNATIONAL SERIVCE CHECK erwies sich als Marke mit der Zeit als zu lang, vor allem aber deckte der alte Name nicht mehr das komplette Produktportfolio ab. Seit Februar 2020 ist dem kürzeren ISC ein CX hinzugefügt, das die Customer Experience symbolisiert, denn genau diese steht bei den bewährten und neuen Services im Fokus.Das neue Portfolio der Serviceprodukte von ISC-CX setzt sich zusammen aus:- Service Checks: Über viele Jahre als Mystery Shopping bekannthat der Kunde damit auch weiterhin unter neuem Namen bewährteVorteile: mehr als eine Million zertifizierte Tester weltweit,eine globale Abdeckung und marktführende Software. - Voice-2025: Individuelle Fragebögen werden direkt von Endkundenbeantwortet - so erhält der Kunde ungefilterteEchtzeit-Informationen zu seinem Business. - Fast Insight: professionelle Service Checks und Kundenfeedbacksin Kombination für die 360° Bewertung eines Unternehmens - Simply Tasks: Der Kunde benötigt rasch Informationen vom Pointof Sale, sein Außendienst ist allerdings gerade ausgelastet. MitHilfe von Simply Tasks geben Shopper via App direkt in EchtzeitFeedback zu Fragen des Auftraggebers. - Audits: Speziell auf den Kunden zugeschnittene Audits, um seineindividuellen Standards zu überprüfen. - Employee Surveys: Mitarbeiter sind das Aushängeschild einesjeden Unternehmens. Mit Hilfe von Umfragen kann der Kundesicherstellen, dass auch seine Mitarbeiter zufrieden sind. Die Unternehmensführung von ISC-CX hatte bei der Entwicklung insbesondere die zunehmende Digitalisierung und die dadurch bei den Kunden und Testern gewachsenen Bedürfnisse im Auge. Reinhold Auer, Gründer und Präsident von ISC-CX, erklärt den neuen Markennamen so: "Mit ISC-CX öffnen wir das Tor zum neuen Jahrzehnt. Mit unseren überarbeiteten innovativen Services sind wir für das digitale Zeitalter bestens gerüstet und unterstützen unsere Kunden, nicht nur ihre Marketingaktivitäten zu optimieren, sondern auch noch bessere Entscheidungen für ihre Unternehmen zu treffen. Mit ISC-CX heben wir die Customer Experience unserer Kunden auf ein neues Level. Damit können die 20er Jahre nur gut werden."Kontakt:ISC-CX/Multisearch GmbHTobias KurzmaierLandshuter Allee 8-1080637 MünchenDeutschlandTel.: +49 89 54558228Fax: +48 89 557443E-Mail: t.kurzmaier@isc-cx.comwww.isc-cx.comOriginal-Content von: ISC-CX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100073021/100841093