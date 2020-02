ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Telefonica vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,40 Euro belassen. Er rechne mit einem schwächeren Umsatz zum Vorquartal, schrieb Analyst Giovanni Montalti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine Schätzungen habe er überarbeitet und darin Restrukturierungskosten, Veräußerungen, Kapitalgewinne und Währungseffekte berücksichtigt. Seine Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie für 2019 habe er um gut 20 Prozent gekürzt./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2020 / 21:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0178430E18

