Wattens (ots) - Großes Kundenevent in Mumbai gemeinsam mit der Österreich WerbungIn ihrem 25. Jubiläumsjahr sind die Swarovski Kristallwelten in Sachen Marktbearbeitung weltweit unterwegs: Gleich zu Beginn des neuen Jahres stand ein Auftritt in Indien auf dem Terminplan, wo Tirols Tourismusattraktion Nummer Eins gemeinsam mit der Österreich Werbung zum großen Kundenevent mit Vertretern der indischen Reisebranche lud. In Mumbai holte man die Gäste nicht nur thematisch an Bord - eine Yacht war die Location für einen "Sparkling Evening" am Gateway of India.Die Swarovski Kristallwelten und die Österreich Werbung (ÖW) luden ein und über 200 Reisebüroagenten sowie Touristik-Partner waren gekommen. Das B2B-Get-together am Samstag, den 1. Februar 2020 ging an einem der schönsten Plätze Indiens direkt am Thane Creek in Mumbai über die Bühne. Dort nutzten die Swarovski Kristallwelten die beeindruckende Szenerie für einen Marktauftritt auf dem für sie so bedeutsamen indischen Subkontinent. Christiane Gasser (Head of Marketing & Communications, D. Swarovski Tourism Services GmbH) über die Bedeutung des indischen Marktes: "Indien ist mit aktuell mehr als 100.000 Besuchern jährlich unser drittgrößter Quellmarkt - neben Deutschland und Österreich - und entsprechend bedeutsam für uns. Die direkte Marktbearbeitung vor Ort - in Zusammenarbeit mit der ÖW - trägt Früchte und das möchten wir mit diesem funkelnden Abend am Gateway of India feiern."Österreich Werbung mit "im Boot"Seit 20 Jahren machen die Österreich Werbung und die Swarovski Kristallwelten in puncto Marktbearbeitung in Indien gemeinsame Sache. Und so begleitete die Österreich Werbung auch 2020 das Indien-Engagement von Tirols Tourismusattraktion Nummer Eins und war an der Planung und Umsetzung des Events federführend beteiligt. "Es ist schön zu sehen, mit welchem Erfolg ein österreichisches Unternehmen aus der Tourismusbranche hier in Indien Präsenz zeigt. Ich freue mich über dieses gelungene Event heute hier an einem der schönsten Plätze Indiens", so Christine Mukharji, Markt-Managerin Indien der Österreich Werbung.Die Zahlen zum indischen MarktIndien ist mit 1,3 Milliarden Einwohnern einer der wichtigsten Hoffnungsmärkte der heimischen Tourismusbranche. Die Österreich Werbung zählte im Jahr 2019 192.800 Ankünfte indischer Gäste in Österreich, die 347.600 Übernachtungen generierten. Die Swarovski Kristallwelten konnten auch 2019 wieder eine Besucherzahl über 100.000 erreichen - das sind mehr Besucher, als etwa die Bundesländer Tirol, Salzburg oder Wien an übernachtungsrelevanten Ankünften indischer Gäste zählten. Seit ihrer Eröffnung im Jahr 1995 begrüßten die Swarovski Kristallwelten gut eine Million indische Gäste, die somit einen wesentlichen Anteil der insgesamt bisher 15 Millionen Besucher ausmachen.Kontakt:Nola SailerD. Swarovski Tourism Services GmbHKristallweltenstraße 16112 Wattenst: +43 5224 500-2144m: +43 664 8247260swarovski.com/kristallweltenpress.kristallwelten@swarovski.comOriginal-Content von: d. swarovski tourism services gmbh, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50017/4510630