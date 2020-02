Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Unsicherheit an den Märkten mit Blick auf den Coronavirus sollte recht hoch bleiben, so die Analysten der DekaBank.Einen nachhaltigen Rückgang der Risikowahrnehmung werde es erst dann geben, wenn die Ansteckungszahlen zurückgehen würden. Denn dies würde bestätigen, dass die entschiedenen Schritte der chinesischen Regierung wirken würden. Andernfalls nähme der Druck für eine deutliche Anpassung des Wachstumsausblicks zu, wobei aus Sicht der Analysten der DekaBank der Anpassungsbedarf bei Aktien und Credit stärker wäre als bei den Bundrenditen, die schon recht weit gelaufen seien. Angesichts der jüngsten schwachen Wachstumsdaten für Euroland könnten dann die Zinssenkungserwartungen für die EZB weiter anspringen. Mit Blick auf die Geldpolitik werde Lagardes Auftritt vor dem EU-Parlament am Donnerstag interessant, wobei die Überprüfung der EZB-Politik im Fokus stehen dürfte. Neue Informationen erwarten wir jedoch nicht, so die Analysten der DekaBank. (Ausgabe vom 03.02.2020) (04.02.2020/alc/a/a) ...

