4.236 Elektro-Pkw wurden im ersten Monat des neuen Jahres in Norwegen neu zugelassen. Der Marktanteil der Elektroautos an den Pkw-Zulassungen lag demnach bei 44,3 Prozent. Das beliebteste Modell über alle Antriebsarten hinweg war mit deutlichem Abstand der Audi e-tron. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist dies ein Plus von 24,3 Prozent. In den letzten drei Monaten in 2019 musste Norwegen noch Rückgänge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...