LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone sind die Preise auf Herstellerebene im Dezember schwächer gefallen als im Vormonat. Nach Angaben des Statistikamts Eurostat vom Dienstag lagen die Erzeugerpreise 0,7 Prozent tiefer als ein Jahr zuvor. Im November hatte die Rate minus 1,4 Prozent betragen. Im Monatsvergleich stagnierten die Preise, die Produzenten für ihre Waren erhalten. Analysten hatten im Schnitt mit der Entwicklung gerechnet.



Energie war gegen Jahresende zwar deutlich günstiger als ein Jahr zuvor. Allerdings hat sich der Preisrückgang in den vergangenen Monaten abgeschwächt. Der Preisauftrieb von Investitions- und Verbrauchsgütern war dagegen etwas stärker. Die Erzeugerpreise beeinflussen die Teuerung auf Verbraucherebene, an der die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet./bgf/jkr/jha/