Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) und die Finanzpresse, eine nicht immer glückliche Kombination. Gestern gab es - wahrscheinlich mitverursacht durch einen Wirtschaftswoche-Artikel - zwischenzeitlich ein dickes Minus von über 4% für die aktie, abends war es wieder "vergessen". Die Aktie schloss dann auf XETRA wieder auf dem Niveau, wie sie am Morgen gestartet war: 132,50 EUR. Zwischendurch gab es Tiefs bei 126,90 EUR. Wieso? Ein Grund waren wahrscheinlich neue Sorgen über Wirecard's Status in Singapur. Singapur-Lizenzen mit Fragezeichen - so sprach es sich gestern rund. Die Wirtschaftswoche meldete ...

