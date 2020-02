Die hohe Volatilität an den Aktienmarkten infolge der Unsicherheit über Dauer und Auswirkungen der Virus-Epidemie hält an. Aktuell schlägt das Pendel mal wieder in Richtung Aktien aus, und damit heißt es für den Moment raus aus den sicheren Häfen wie Gold. Der Deutsche Aktienindex schließt den Test der 13.000er Marke zunächst erfolgreich ab und setzt seine Erholung von den starken Verlusten der Vorwoche fort. Es ist die Hoffnung der Anleger, dass der externe Schock durch das neue Coronavirus lediglich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...