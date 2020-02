FRANKFURT (dpa-AFX) - Der frühere Finanzminister von Hessen, Karlheinz Weimar, gibt den Aufsichtsratsvorsitz beim Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport ab. Anlass sei der 70. Geburtstag des CDU-Politikers am vergangenen 30. Januar, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Weimar werde sich mit dem Ablauf der nächsten Hauptversammlung am 26. Mai 2020 aus dem Gremium zurückziehen. Er hat das Kontrollgremium des M-Dax -Konzerns seit 2003 geleitet. Mit mehr als 31 Prozent ist das Land Hessen der größte Anteilseigner an dem Unternehmen, das in Frankfurt den größten deutschen Flughafen betreibt./ceb/DP/jha

