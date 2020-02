Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstagvormittag nach einem freundlichen Start die Gewinne ausgebaut.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstagvormittag nach einem freundlichen Start die Gewinne ausgebaut. Die Anleger seien zuversichtlich, dass das Coronavirus bald eingedämmt und die Epidemie nicht so schlimm werden sollte, wie dies zunächst befürchtet worden sei, heisst es am Markt. Die Marktteilnehmer schöpften ihre Zuversicht aus der Reaktion der Märkte in Asien...

Den vollständigen Artikel lesen ...