Köln (www.anleihencheck.de) - Das Jahr 2020 ist noch nicht alt und doch wiegen die Altlasten aus 2019 schwer, so die Experten von AXA Investment Managers.Es sei Konsens, dass die Unsicherheit an den globalen Märkten auch in diesem Jahr bestehen bleiben werde. Gründe dafür gebe es einige: Die US-Präsidentschaftswahlen 2020 würden wahrscheinlich einige Wellen schlagen, was sich negativ auf die ohnehin angespannten Handelsbeziehungen zwischen den USA und China auswirken könnte. Der Brexit drücke auf die Stimmung und das Bruttoinlandsprodukt werde laut dem Global Economic Outlook von AXA Investment Managers in den meisten entwickelten Volkswirtschaften sowie in Asien weniger ansteigen als im Jahr 2019. ...

