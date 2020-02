04.02.2020 - Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme des italienischen Geschäfts der Tekfor-Gruppe, einem Hersteller von hochwertigen Komponenten für Tier-1- und Tier-2-Zulieferer in der Automobilindustrie, erfolgreich abgeschlossen. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Akquisition firmiert das italienische Unternehmen unter dem neuen Namen PRIMOTECS. PRIMOTECS beschäftigt ca. 670 Mitarbeiter und stellt an zwei Produktionsstandorten in Norditalien Komponenten für den Einsatz in Elektro-, Hybrid- und konventionellen Antrieben her. Das Unternehmen hat sich als namhafter, profitabler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...