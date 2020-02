04.02.2020 - Telefónica Deutschland (ISIN: DE000A1J5RX9) hat sich einen Kredit der Europäischen Investitionsbank (EIB) in Höhe von Euro 450 Millionen gesichert. Mit den Erlösen wird das Unternehmen den Aufbau seines 5G-Netzes und die Verdichtung ihres LTE-Netzes finanzieren.. Das Unternehmen hatte im Dezember 2019 bekannt gegeben, zur Beschleunigung des Wachstumskurses ein smartes Investitionsprogramms zur weiteren Steigerung der Netzqualität zu starten. Dazu wird Telefónica Deutschland in den Jahren 2020 und 2021 seine Investitionen in das Mobilfunknetz deutlich aufzustocken. Im Mittelpunkt stehen ...

