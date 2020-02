FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Stabilus nach einem durchwachsenen Jahresstart auf "Reduce" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der bestätigte Ausblick bedeute, dass der Autozulieferer in den verbleibenden drei Quartalen deutlich Fahrt aufnehmen müsse, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er bleibt angesichts der Makrorisiken skeptisch./ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU1066226637

