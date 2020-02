Die Wall Street dürfte am Dienstag mit Aufschlägen in den Handel starten. Hauptthema bei den Anlegern ist weiterhin die Ausbreitung des Coronavirus mit seinen möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Weltkonjunktur. Auf die Konjunktursorgen der Anleger mildernd wirken dürfte die neuerliche Liquiditätsspritze der chinesischen Notenbank. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich 1 Prozent zu.

Der Aktienmarkt wettet darauf, dass die Notenbanken machen, was notwendig ist, sagte Peter Garnry, Chef-Aktienstratege der Saxo Bank. Ob das auch wirklich aufgehe, bleibe abzuwarten, so der Analyst weiter.

Nachdem Chinas Zentralbank am Wochenende umgerechnet rund 156 Milliarden Euro in den dortigen Geldmarkt gepumpt hat, wurden nun über Reverse-Repo-Geschäfte insgesamt 500 Milliarden Yuan oder umgerechnet knapp 65 Milliarden Euro bereitgestellt. Analysten erwarten zudem flankierende fiskalpolitische Maßnahmen Pekings. Derweil ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 426 gestiegen. Mehr als 20.000 Menschen sind in der Zwischenzeit am Coronavirus erkrankt.

Gesprächsstoff dürfte auch die Vorwahl der Demokraten zur Wahl des US-Präsidenten bieten. Der linksgerichtete Senator Bernie Sanders hat laut Zahlen seines Wahlkampfteams die Vorwahl im US-Bundesstaat Iowa für sich entschieden. Allerdings lief die Wahl nicht reibungslos ab. Die Demokratische Partei hatte Stunden nach der Vorwahl noch keine Zahlen veröffentlicht, als Begründung wurden "Unstimmigkeiten" zwischen drei verschiedenen Datensätzen genannt.

Konjunkturseitig ist die Agenda recht übersichtlich. Lediglich der Industrie-Auftragseingang für den Dezember steht auf dem Plan. Erwartet wird hier ein Anstieg um 1,4 Prozent gegenüber dem Vormonat nach zuvor einem Rückgang um 0,7 Prozent.

