Liebe Leser, stellen Sie sich vor, Wirecard schießt auf 300. Unmöglich? Nun, stellen wir doch mal ein Zahlenspiel an. Wirecard gehört zu den am meist geshorteten Aktien. Was dies bedeutet, wie sich das technisch verhält, wie man dann agieren muss und welche Produkte man haben muss - das erläutern wir in einer Wirecard-Spezial-Stunde am Trainingstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...