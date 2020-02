Wien (ots) - Die denkstatt Gruppe vergrößert ihren Impact durch die Partnerschaft mit dem Beratungsunternehmen sustainable AG aus DeutschlandSeit Jänner 2020 ist sustainable AG Teil der denkstatt Gruppe. Mit dieser Partnerschaft hat die denkstatt Gruppe nicht nur ein am deutschen Markt gut etabliertes und anerkanntes Beratungsunternehmen im Bereich Nachhaltigkeit dazu gewonnen, sondern auch 18 neue KollegInnen mit ausgeprägtem Know-how und spezifischer Servicekompetenz in den Bereichen Dekarbonisierung, Lieferkettenmanagement, Entwicklung und operative Umsetzung von Nachhaltigkeits- und Klimastrategien, sowie CDP & SBT. sustainable AG berät seit seiner Gründung 2008 erfolgreich für eine global wirksame nachhaltige Entwicklung in Deutschland und arbeitet damit an der Zukunftsfähigkeit von Unternehmen.Globale Servicierung internationaler KundenMit dem neuen Partner in Deutschland stärkt die denkstatt Gruppe ihre Marktpräsenz in der Region und ist dadurch in der Lage, ihre Kunden lokal bestmöglich zu betreuen und hiesige Marktchancen besser zu nutzen.Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit stehen maßgeschneiderte Lösungen für praktisch alle Fragestellungen im Nachhaltigkeitsbereich und das Bemühen, gemeinsam mit dem Kunden das nächste Level zu erreichen.Die durch die Partnerschaft gewonnen Synergien ergänzen das Serviceangebot in den unterschiedlichsten Bereichen. Das reicht von der Entwicklung umfassender Nachhaltigkeits- und Klimastrategien über Dekarbonisierungs- und Energieeffizienz-Projekten, Lieferkettenmanagement, sowie das Einführen von Energiemanagementsystemen bis hin zu Circular Economy-Projekten." Durch die Partnerschaft von denkstatt und sustainable AG befinden wir uns in der glücklichen Lage, noch effektiver auf dem globalen Markt zu agieren und Unternehmen auf ihrer Reise in eine nachhaltige Zukunft zu begleiten ", so Willibald Kaltenbrunner, Managing Partner bei denkstatt." Eine Zusammenarbeit bietet beiden Unternehmen große Wachstumsmöglichkeiten ", sagt Jan-Marten Krebs, Geschäftsführer von sustainable AG in Deutschland. " Unsere Kunden werden nicht nur von der gewohnt professionellen und erstklassigen Beratung und Betreuung profitieren, sondern auch von dem durch die Kooperation erweiterten Leistungsangebot. Auf diese Weise können wir Unternehmen noch besser unterstützen und den Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung vergrößern ", so Krebs.Beide Partner blicken sehr zuversichtlich in die gemeinsame Zukunft und sind sich in der Zielsetzung einig: Durch die Optimierung der verschiedensten Kapitalformen, wie u. a. Natur- oder Sozialkapital einen langfristig nachhaltigen Mehrwert zu schaffen, sowie die zunehmende Themenvielfalt und Komplexität der regionalen und globalen Kundenprojekte durch die einzigartige Positionierung als Experten auf ihrem Gebiet bestmöglich zu bedienen. " Gemeinsam sind wir "der Trusted Advisor" in Sachen Nachhaltigkeit ", so Kaltenbrunner.Über sustainable AGDie sustainable AG (www.sustainable.de) ist eine Unternehmensberatung, die sich auf die Themen unternehmerische Verantwortung und nachhaltige Entwicklung spezialisiert hat. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir Nachhaltigkeits-, CR- und Klimastrategien und setzen sie in die Praxis um. Weitere Geschäftsfelder umfassen Lieferkettenmanagement, Sustainable Finance, den Emissionshandel, die Erstellung von Carbon Footprints sowie Trainings, Moderation und Coaching. sustainable wurde 2008 als Aktiengesellschaft gegründet.Etwa 20 hoch motivierte MitarbeiterInnen, widmen sich mit fundiertem Wissen und Leidenschaft ausschließlich dem Themenfeld Nachhaltigkeit und haben es sich zum Ziel gemacht, Unternehmen dabei zu unterstützen, die Veränderungen, die sich aus globalen Herausforderungen ergeben, besser zu verstehen und die sozialen, ökologischen und ökonomischen Anforderungen zum Nutzen aller in Einklang zu bringen. Hierbei stehen langfristiger Geschäftserfolg, die einen gesellschaftlich akzeptierten Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten, im Vordergrund. Zu den Kunden von sustainable AG gehören internationale Konzerne, mittelständische Unternehmen, Kommunen, Wirtschaftsverbände und NGOs.Über die denkstatt GruppeSeit 1993 steht die denkstatt Gruppe für einen ganzheitlichen Denkansatz, innovative Lösungen, Kreativität und Leidenschaft. Mit knapp 120 ExpertInnen, verteilt auf 8 Standorte und 6 Länder, bietet sie maßgeschneiderte Lösungen für praktisch alle Fragestellungen in den Bereichen Umwelt, Gesundheit, Sicherheit, Energie und Nachhaltigkeit - stets mit dem Ziel, die Gesellschaft zum Umdenken zu bewegen. Die Vereinbarkeit von wirtschaftlicher, ökologischer sowie sozialer Performance steht dabei immer im Vordergrund.Die umfangreichen Kundenreferenzen zeichnen sich durch ihre große Vielfalt aus. Sie umfassen unter anderem Unternehmen aus den Bereichen Automobilindustrie, Chemie, Konsumgüter und Einzelhandel, Energiewirtschaft, Finanzen, Lebensmittel und Getränke, Gesundheitswesen, Versicherungen, Produktion, gemeinnützige Organisationen, Immobilien, Dienstleistungsunternehmen sowie Technologie und Transport.Multinationale Kunden berät die denkstatt Gruppe in Zusammenarbeit mit dem globalen Inogen Netzwerk, das eine in der Branche einzigartige geografische Reichweite hat. Mit mehr als 6.400 ExpertInnen weltweit werden so internationale Projekte in mehr als 120 Ländern realisiert.Kontakt:Samira Romerodenkstatt GmbHsamira.romero@denkstatt.atOriginal-Content von: denkstatt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141049/4510926