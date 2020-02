MÜNCHEN (dpa-AFX) - Ein breites Bündnis aus Klimaaktivisten will bei der Siemens -Hauptversammlung am Mittwoch gegen die Beteiligung des Konzerns an einem riesigen Kohlebergbau-Projekt in Australien protestieren. "Wir werden mit vielen hundert Menschen, vielleicht sogar Tausenden über den Tag verteilt vor Ort sein", sagte Lara Eckstein von Campact am Dienstag in München. Eine genaue Prognose zur Zahl der Protestierenden wollten die Vertreter des Bündnisses, zu dem unter anderem auch Fridays for Future und Extinction Rebellion gehören, nicht abgeben. "Wir werden auch morgen laut sein", sagte Helena Marschall von Fridays for Future.



Die Klimaaktivisten fordern von Siemens, den Vertrag zur Lieferung einer Zugsignalanlage im Wert von 18 Millionen Euro für das Bergbauprojekt des Adani-Konzerns aufzulösen. Siemens-Chef Joe Kaeser hatte diese Forderung im Januar nach neuerlicher Prüfung abgelehnt. "Morgen ist die letzte Chance für diesen Traditionskonzern, sich auf die richtige Seite der Geschichte zu stellen", sagte Eckstein.



Fridays for Future habe nicht vor, die Versammlung zu blockieren, sagte Marschall. Man wolle Präsenz zeigen und mit den Aktionären ins Gespräch kommen. Auch Eckstein betonte: "Wir wollen ja Siemens nicht sabotieren sondern eine klare Entscheidung von Siemens, dass sie den Mut haben aus dem Vertrag herauszugehen." Lukas Schnermann von Extinction Rebellion kündigte dagegen an, dass Aktivisten seiner Gruppierung an "Aktionen des zivilen Ungehorsams" teilnehmen würden. Details nannte er nicht.



Eckstein betonte, dass es bei den Protesten nicht nur um den einzelnen Auftrag von Siemens gehe, sondern um ein "grundsätzliches Zeichen". Die Proteste hätten gezeigt, was sich jeder Konzern einhanedle, der Verträge mit Adani eingehe. Neben den Protesten vor der Hauptversammlung sind auch Redebeiträge der Kritiker auf dem Aktionärstreffen geplant. Auch die Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer soll vor Ort sein, ein Redebeitrag ist nicht angemeldet./wee/ruc/DP/jha

