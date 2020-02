Thomas Hartkämper hat zum 1. Februar 2020 den Vorsitz der Geschäftsführung bei Kautex Maschinenbau übernommen. Er tritt damit die Nachfolge von Dr. Olaf Weiland an, der die Entwicklung des Bonner Unternehmens seit 2005 maßgeblich geprägt hat und nun in den Beirat, das Kontrollorgan des Unternehmens, wechselt. Im Oktober 2019 hatte Weiland Thomas Hartkämper als Wunschkandidaten für seine Nachfolge zu Kautex Maschinenbau geholt und ihm zunächst die Verantwortung für den Bereich Operations übertragen. Ein entsprechendes Nachfolgekonzept hatte der bisherige CEO in Abstimmung mit der gesamten Geschäftsleitung ...

