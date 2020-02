Brüssel (www.aktiencheck.de) - US-Präsidentschaftswahlen in der weltweit größten Volkswirtschaft wirken sich immer auf die internationalen Finanzmärkte aus - also auch dieses Jahr, wenn am 3. November gewählt wird. Zum Anlegerverhalten und welche Faktoren im Wahljahr die Finanzmärkte beeinflussen werden, gibt Vincent Reinhart, Chefökonom bei Mellon - Teil von BNY Mellon Investment Management, seine Einschätzung. ...

