Der Überschuss sei um gut 3 Prozent auf knapp 4,2 Milliarden Euro gestiegen, teilte die Bank am Dienstag in Mailand und Turin mit. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen der von Bloomberg befragten Experten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie baute nach Bekanntgabe der Zahlen ihr Plus vom Vormittag aus und gewinnt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...