TRENTON, N.J., Feb. 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Princeton Instruments veröffentlicht mit sofortiger Verfügbarkeit ein neues Produkt im NIRvanaSWIR Portfolio: die NIRvana HS (https://www.princetoninstruments.com/products/NIRvana-InGaAs-camera). Die NIRvana HS bietet eine beeindruckende, innovative Palette erstklassiger Leistungsmerkmale und nutzt die Vorteile des zweiten Nah-Infrarot-Fensters (NIR-II), um die vielfältigen Bedürfnisse moderner wissenschaftlicher, industrieller und medizinischer Einrichtungen zu erfüllen. Aufbauend auf dem Erfolg der Hochleistungsversionen NIRvana LN (gekühlt mit Flüssigstickstoff) und NIRvana 640 (Ultratieftemperatur thermoelektrische Kühlung), verbindet die NIRvana HS Geschwindigkeit und Flexibilität mit Leistung und bietet somit neue Möglichkeiten für Wissenschaft und Industrie.



Die neue NIRvana HS Kamera bietet eine einzigartige Kombination von Funktionen, die noch nie zuvor in einer Hochleistungs-SWIR-Kamera verfügbar waren. Die NIRvana HS zeichnet sich durch eine Bildwiederholrate von 250 Bildern pro Sekunde im 16-Bit-Modus aus. Ausserdem stehen sowohl ein Integrate-Then-Read (ITR)- als auch ein Integrate-While-Read (IWR)-Modus für geringes Rauschen und hohen Auslastungsgrad zur Verfügung. Die ausgereifte thermische Konstruktion ermöglicht eine Tiefkühlung bis -55°C und beinhaltet eine hochentwickelte, versiegelte Vakuumkammer, die einen wartungsfreien Betrieb über die gesamte Lebensdauer gewährleistet. Die erweiterte Bildkorrektur stellt sicher, dass die Kamera eine unübertroffene Bildqualität liefert. Darüberhinaus bietet Teledyne Princeton Instruments LightField-Software eine intuitive Benutzeroberfläche mit leistungsstarken Analysefunktionen. Somit ist keine Hardware oder Software von Drittanbietern für den optimalen Betrieb der Nirvana HS erforderlich.

"Die NIRvana HS ist eines unserer spannendsten Kameraentwicklungsprojekte der letzten Jahre", kommentiert Michael Melle, Produktmanager Imaging bei Princeton Instruments. "Die Entwicklung der NIRvana HS erfolgte auf der Grundlage des Feedbacks von Kunden, die sowohl Erfahrung mit unseren Produkten, sowie denen unserer Wettbewerber haben. Sie füllt die Lücke zwischen preiswerteren, industriellen Designs und tiefgekühlten (-80° C) SWIR-Kameras. Dies ermöglicht nicht nur unterschiedlichste Forschungsaktivitäten, sondern auch die Implementierung von SWIR-Bildgebung in neuen kommerziellen Anwendungen.

Die NIRvana-Produktfamilie hat bereits zu Fortschritten in vielen Anwendungsbereichen wie Astronomie, Biowissenschaften und Halbleiterherstellung geführt. In Zukunft erwarten wir eine wachsende Entwicklung der SWIR Bildgebungsanwendungen." Investitionen in die Nanotechnologie, einschließlich Quantenpunkte und Kohlenstoff-Nanoröhren, steigern den Bedarf an benutzerfreundlichen, leistungsstarken Kameras. In den Biowissenschaften eröffnet die In-vivo-Bildgebung und die damit verbundenen Anforderungen an leistungsfähigere NIR-II-Sonden neue Möglichkeiten für Endanwender und OEMs.

In allen SWIR Anwendungsgebieten, von Fluoreszenzmikroskopie, Nanomaterialien, In-vivo-Bildgebung bis Astronomie, Landwirtschaft oder Halbleiter, bietet die NIRvana HS die Leistung, die Sie benötigen.

Weitere Informationen finden Sie auf der NIRvana (https://www.princetoninstruments.com/products/NIRvana-InGaAs-camera)-Produktseite.

Über Teledyne Princeton Instruments

Teledyne Princeton Instruments ist Teil der Teledyne Imaging Group und weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von Hochleistungs-CCD-, ICCD-, EMCCD-, emICCD-, InGaAs- und back-illuminated sCMOS-Kameras, Hocheffizienz-Spektrographen, kompletten Spektroskopiesystemen und optikbasierten Lösungen für die wissenschaftliche Forschung, die industrielle Bildverarbeitung und die OEM-Gemeinschaft. Wir legen Wert darauf, mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um ihre schwierigsten Herausforderungen auf einzigartige, innovative Weise zu lösen. Teledyne Princeton Instruments ist ein nach ISO 9001:2015 registriertes Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.princetoninstruments.com (http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=I%2BqMhXDuIS2RujNbavWSOKShOr7Ezi73JeGvxlkJ09Qb0kDpZZQFeJrsjwM8%2FVjh8Gq1INWoE%2BVKlS99c51bEEFO672qPIXd%2BXj7rs0sQtBvKP8jLHNuK8023O37JQh1&G=0&R=http%3A%2F%2Fwww.princetoninstruments.com&I=20190424152220.00000203213a%40mail6-46-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVjYzA3ZTliMTMzYjQwYTViMjYwYmRmYjsxfDEwNDY3NTk6dHJ1ZTs%3D&S=9vvOcdTPsIfrXkkCFKjlIXVECZqRiOFfcxadI4kK58A).

Teledyne Imaging ist eine Gruppe zukunftsweisender Unternehmen, die unter dem Dach von Teledyne zusammengeschlossen ist. Teledyne Imaging (http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=I%2BqMhXDuIS2RujNbavWSOKShOr7Ezi73JeGvxlkJ09Qb0kDpZZQFeJrsjwM8%2FVjh8Gq1INWoE%2BVKlS99c51bEEFO672qPIXd%2BXj7rs0sQtBvKP8jLHNuK8023O37JQh1&G=0&R=http%3A%2F%2Fteledyneimaging.com%2Fhome&I=20190424152220.00000203213a%40mail6-46-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVjYzA3ZTliMTMzYjQwYTViMjYwYmRmYjsxfDEwNDY3NTk6dHJ1ZTs%3D&S=D5JIR-ywdF8s1ldXNftvibahcyT81odpCrhZV0kg6G4) bietet mit vielen Jahrzehnten an Erfahrung konkurrenzlose Expertise im gesamten Fachbereich. Jedes Unternehmen für sich genommen steht für erstklassige Lösungen. Als Unternehmensgruppe vereinen und nutzen sie die gegenseitigen Stärken, um das weltweit umfassendste Portfolio für Bildverarbeitung und verwandte Technologien anzubieten. Von Luft- und Raumfahrt über Industrieprüfung, wissenschaftliche Forschung, Spektroskopie, Radiographie und Strahlentherapie bis hin zu Geodatenerfassung, hochmoderne MEMS und Halbleiterlösungen - Teledyne Imaging unterstützt seine Kunden in aller Welt und bewältigt die schwierigsten Aufgaben mit technischer Expertise. Ihre Hilfsmittel, Technologien und Bildverarbeitungslösungen sind darauf ausgelegt, dem Kunden einen unverwechselbaren Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

