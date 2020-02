Die Sicherheitsexperten von Check-Point haben zwei schwerwiegende Sicherheitslücken in Microsofts Azure-Produkten gefunden. Der Hersteller hat sie inzwischen gefixt. Die von Check-Point gefundenen Lücken befanden sich nach Forscherangaben zum einen in Azure Stack und zum anderen im Azure-App-Service. Lücke #1: Azure Stack Azure Stack ist eine Plattform, mit deren Hilfe Kunden ihre eigenen Edge-Data-Center mit der Azure-Cloud integrieren können. So können Nutzer die Vorteile lokaler Verarbeitung mit den Vorteilen der Cloud verbinden. Die Lücke in Azure Stack ...

