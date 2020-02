Steinhoff-Aktie: Was ist denn hier los?! Ist das die Trendwende bei Steinhoff? Der Titel des angeschlagenen Möbelkonzerns schraubt sich heute um satte 40% nach oben und klettert über die Kursmarke von 0,10 Euro. Noch zum Jahresstart 2020 notierte die Steinhoff-Aktie bei 0,05 Euro und in 2019 stand ein satter Kursverlust in Höhe von 47% auf der Steinhoff Anzeigetafel (2018: -68%;...

Den vollständigen Artikel lesen ...