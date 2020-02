Baden-Baden (ots) - Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Jens Neutag, der sich von einer christlich-fundamentalistischen Gemeinschaft löste / Freitag, 7.2.2020, 22 Uhr, SWR FernsehenOb berufliche Ziele, gute Vorsätze oder Visionen - nicht immer sind alle Menschen im persönlichen Umfeld ebenso Feuer und Flamme für die eigenen Ideen wie erhofft. Wie gelingt es trotzdem, zielstrebig seinen Weg zu gehen und auch ohne Rückhalt an sich selbst zu glauben? Wenn die eigene Familie nicht an die Träume, das Talent oder den Erfolg glaubt, wiegt dies für Betroffene besonders schwer. Dann gilt es, sich mit Ehrgeiz und Willenskraft den Respekt und den eigenen Weg hart zu erarbeiten. Auch Menschen mit Handicap sind häufig mit Vorurteilen konfrontiert - daher muss es ihnen gelingen, sich weder von ihrem Handicap noch vom Urteil anderer Menschen aufhalten zu lassen. Kann ein vermeintlicher Makel dann sogar zum Erfolgsfaktor werden? Wie geht man damit um, unterschätzt zu werden? Was braucht es, um den Glauben an sich selbst nicht zu verlieren? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "Nachtcafé: Vom Glauben an sich selbst" am Freitag, 7. Februar, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.Die Gäste im "Nachtcafé":Jens Neutag löste sich von einer christlich-fundamentalistischen GemeinschaftDer Kabarettist Jens Neutag wuchs mit den strengen Regeln einer christlich-fundamentalistischen Gemeinschaft auf: Kein Fernsehen, kein Alkohol, kein übermäßiges Vergnügen. Je größer die Einflüsse von außen als Jugendlicher wurden, desto stärker wurde sein Wunsch, sich von dieser Gemeinschaft loszusagen. Auch wenn dies bedeutete, sich auch von seiner Familie zu lösen: "Es war für mich wichtig, zu sagen: 'Ich kriege das alleine hin.' Wichtig, um voll zu mir selbst zu finden."Marlies Bernreuther ging trotz Schwangerschaft mit 14 ihren beruflichen Weg"Gell Mama, ich krieg mal die Brauerei", soll Marlies Bernreuther schon im Alter von vier Jahren gesagt haben. Als sie mit 14 Jahren schwanger wurde, schien dieses Ziel jedoch in weite Ferne zu rücken. Doch mit dem Rückhalt und der tatkräftigen Unterstützung ihrer Familie absolvierte Marlies Bernreuther Berufsoberschule und Abendstudium. Anschließend übernahm sie tatsächlich die elterliche Traditionsbrauerei und wurde im Alter von 31 Jahren sogar zur jüngsten Brauereichefin Deutschlands.Kevin Franzeck wuchs bei einer alkoholkranken Mutter auf, bevor er ins Heim kam"Mir hat keiner geholfen, und das hat meinen Charakter geprägt." So beschreibt der 20-jährige Kevin Franzeck seine schwierigen Startvoraussetzungen. Er wuchs in armen Verhältnissen bei seiner alleinerziehenden und alkoholkranken Mutter auf. Doch der Wunsch nach einem besseren und anderen Leben gab ihm Auftrieb und Selbstvertrauen: Schon im Alter von neun Jahren stellte er mutig die Weichen für seinen erfolgreichen Weg.Dr. Angelika Zohlen ist als alleinerziehende Mutter seit mehr als zehn Jahren arbeitslosNach einigen Jahren Arbeit als Medizinisch-technische Assistentin wollte Angelika Zohlen nochmals neu als Biologin durchstarten. Mit Ende 20 begann sie ihr Studium und schloss mit Doktortitel ab. Doch es kam anders als geplant: Nach einer Scheidung gelang es ihr als alleinerziehende Mutter nicht mehr, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Trotz guter Qualifikation ist die heute 61-Jährige seit mehr als zehn Jahren arbeitslos: "Ich habe das Gefühl, dass ich nicht gebraucht werde."Michel Fornasier schämte sich jahrelang für sein Handicap"Ich hatte immer Angst, wegen meines Handicaps abgelehnt zu werden" sagt Michel Fornasier, der ohne rechte Hand geboren wurde. Lange Zeit versuchte er, seine Behinderung zu verstecken - bis der 41-Jährige vor wenigen Jahren beschloss, endlich offen damit umzugehen. Inzwischen trägt er eine bionische Handprothese und macht Kindern mit ähnlichen körperlichen Voraussetzungen als "Superheld mit Handicap" Mut.Dr. Mathias Jung ist als Psychotherapeut und Philosoph tätigDer Psychotherapeut und Philosoph Dr. Mathias Jung ist überzeugt, dass es Menschen trotz widrigster Umstände möglich ist, sich auf ihre Stärken zu besinnen - anstatt mit ihren Defiziten zu hadern. Jeder Mensch könne seine eigenen Reichtümer erkennen und damit den Glauben an sich selbst wachsen lassen: "Wir müssen die größte Liebesgeschichte unseres Lebens wagen - und zwar die mit uns selbst.""Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf AugenhöheDas "Nachtcafé" ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen."Nachtcafé: Vom Glauben an sich selbst" am Freitag, 7. Februar 2020, 22 Uhr im SWR Fernsehen