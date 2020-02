Loveland, Colorado (ots/PRNewswire) - Die Heska Corporation (NASDAQ: HSKA; "Heska" oder das "Unternehmen"), ein Anbieter von fortschrittlichen veterinärmedizinischen Diagnose- und Spezialprodukten, möchte ihre Finanzergebnisse des vierten Quartals und vollen Geschäftsjahres 2019 am 25. Februar in einer Pressemitteilung vor Öffnung des Marktes bekanntgeben. Im Anschluss an die Veröffentlichung soll um 9.00 Uhr MT (11 Uhr ET) eine Telefonkonferenz stattfinden, um die Ergebnisse zu besprechen.Die Einwahlnummern für die Telefonkonferenz sind:Bitte wählen Sie innerhalb der Vereinigten Staaten:1-888-259-8389Bitte wählen Sie von außerhalb der Vereinigten Staaten:1-323-794-2570Referenznummer für die Konferenz: 6976509 Die Telefonkonferenz wird als Live-Webcast auf der Webseite des Unternehmens unter https://ir.heska.com zur Verfügung stehen.Ein Replay der Telefonkonferenz wird ab 14.00 Uhr ET am 25. Februar bis 23.59 Uhr ET am Dienstag, 10. März 2020, verfügbar sein. Der Webcast wird auf www.heska.comPressekontakt:Heska CorporationJon AagaardDirektorInvestorenbeziehungen970 619 3033investorrelations@heska.comOriginal-Content von: Heska Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8728/4511037