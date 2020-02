Mit dem Einstieg bei Fabric ATE will LXinstruments sein bisheriges Portfolio ergänzen. Fabric ATE wurde im Jahr 2018 in Ankara gegründet und hat sich auf Design, Entwicklung und Aufbau von Turnkey-Lösungen und elektromechanische Komponenten vor allem für die Branchen Aerospace und Automotive spezialisiert. Gründer und Geschäftsführer Serdar Hekimhan hat nach einem Studium der Elektrotechnik langjährige Erfahrung, auch in Deutschland, gesammelt. Es ist ihm schon in der kurzen Zeit seit der Gründung gelungen, das Unternehmen erfolgversprechend zu entwickeln und strategische Kundenbeziehungen aufzubauen. ...

