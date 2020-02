Alle Mitarbeiter, Kunden und Partner nutzen 'Siemens ID' für den nahtlosen Zugang zu globalen Anwendungen und Diensten

BELLEVUE, Wash., Feb. 04, 2020, die Identitätsplattform für Anwendungsentwickler, gibt heute seine Partnerschaft mit dem Siemens Konzern bekannt. Der Anbieter wird ab sofort das Onboarding für Geschäfts- und Endkunden des Unternehmens erleichtern, die sich über die neue Registrierung Zugang zu Online-Services verschaffen. Die neue 'Siemens ID' steuert künftig alle internen wie auch externen Anmeldeprozesse über einen zentralisierten, cloudbasierten Login-Dienst.



Der neue Login-Dienst basiert auf der hoch-skalierbaren Identitätsplattform von Auth0, die nicht nur Nutzerdaten zentralisiert speichert, sondern ebenfalls flexible Zugänge zu unterschiedlichen Identitätsprovidern ermöglicht. Damit wird es allen Unternehmensbereichen möglich, die 'Siemens ID' an den individuellen Arbeitsabläufen und Nutzungsgewohnheiten der User auszurichten).

"Bevor wir die Plattform von Auth0 im Einsatz hatten, haben wir Richtlinien und Regeln dafür entwickelt, um das Identitätsmanagement extern und gesetzeskonform zu betreiben. Damit haben wir viele interne Ressourcen gebunden, und noch dazu eine hohe Komplexität erzeugt. Das übernimmt jetzt Auth0 komplett für uns, und wir können uns wieder auf das Kerngeschäft konzentrieren, anstatt uns mit diversen Logins und Nutzerkonten zu beschäftigen," so Hugo Francisco, Service Owner, IAM Solutions bei Siemens.

Besonderen Wert legte Siemens bei der Entwicklung der 'Siemens ID' auf die Möglichkeit einer Multifaktor-Authentifizierung . Konkret können alle Nutzer auf drei unterschiedliche Arten bei der Zwei-Faktoren-Authentifizierung zugreifen. Dabei handelt es sich um SMS, One Time Password sowie Push Notifications. Im Zuge der Zusammenarbeit hat Auth0 die Identitätslösung bereits mit weiteren Funktionen, wie Universal Login und Anomaly Detection für zusätzliche Datensicherheit aufgestockt.

"Global Player wie Siemens brauchen eine standardisierte und zentralisierte Identitätsplattform, die auf Abteilungsebene gleichzeitig Flexibilität sowie einen hohen Sicherheitslevel bietet," sagt," sagt Steven Rees-Pullman, Vice President, International bei Auth0. "Unsere Lösung ist in der Lage ebenso mitzuwachsen, wie der Konzern mitsamt seiner Organisationsstrukturen."

Weitere Informationen zur Umsetzung erhalten Sie unter: Siemens' implementation of Auth0

