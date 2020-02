Paris (www.anleihencheck.de) - Am 1. November 2019 endete nach exakt acht Jahren die Amtszeit des italienischen Wirtschaftswissenschaftlers Mario Draghi als Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate".Seine Nachfolge habe die französische Juristin Christine Lagarde angetreten. Ihre Ernennung zum Oberhaupt einer der wichtigsten Institutionen in Europa habe große Befürwortung gefunden. Allerdings gehe die EZB auch ein gewisses Risiko ein, denn Lagarde müsse sich erst noch beweisen - ihre Vorgänger seien stets Finanzfachleute oder Ökonomen gewesen. Doch die Französin habe in der Vergangenheit wichtige Erfahrungen im Finanzbereich sammeln können. Während der Amtszeit Draghis als EZB-Chef sei sie die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) und maßgeblich an der Rettung Griechenlands beteiligt gewesen. Davor sei sie Finanzministerin in Frankreich gewesen. Lagarde habe zum Amtsantritt bekannt gegeben, dass sie die ultralockere Geldpolitik ihres Vorgängers im Großen und Ganzen fortsetzen möchte. Allerdings habe sie zu verstehen gegeben, dass sie die geldpolitische Strategie der EZB auf den Prüfstand stellen und jeden Stein umdrehen möchte. ...

