KRAKAU (dpa-AFX) - Vor den konfliktträchtigen Budgetverhandlungen der EU hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mehr europäische Investitionen gefordert. "Unser Europa ist heute zu zaghaft", sagte der 42-Jährige am Dienstag vor Studenten im polnischen Krakau. Er sei allerdings nicht sicher, dass er sich bei den Verhandlungen um das nächste europäische Budget durchsetzen könne.



Macron, Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die anderen EU-Chefs werden am 20. Februar in Brüssel zu einem Sondergipfel zusammenkommen, um über den bis 2027 reichenden Finanzrahmen der Union zu verhandeln. Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, 1,11 Prozent der EU-Wirtschaftskraft in den langjährigen Haushalt fließen zu lassen. Über sieben Jahre würde sich das auf 1,14 Billionen Euro summieren. Deutschland und andere große Nettozahler wollen nicht mehr als 1,0 Prozent geben.



Macron machte deutlich, dass seiner Ansicht nach massiver investiert werden müsse, beispielsweise in Künstliche Intelligenz, Universitäten oder Forschung. Mit einem Prozent der Wirtschaftsleistung könne keine "wirkliche Politik" gemacht werden, sagte Macron./cb/DP/jha