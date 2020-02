In einem dreifachen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand die drei jüngsten Unternehmensanleihen der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH jeweils als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen.

Begründet wird dies mit der unverändert guten Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2019 der NZWL-Gruppe und einer zusätzlich verbesserten Auftragslage. Das Engagement in China sei angesichts des Corona Virus aktuell aber weiter zu beobachten, so die Analysten.

Umsatz- und Ergebnisentwicklung in 2019

Der Konzernumsatz der NZWL Gruppe erreicht für das 1. Halbjahr 2019 mit 57,7 Mio. Euro (H1 2018: 55,2 Mio. Euro) gegenüber dem 1. Halbjahr 2018 eine Steigerung um 4,5%. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in der ersten Jahreshälfte 2019 beträgt 6,4 Mio. Euro und liegt damit über der Vorperiode von 6,1 Mio. Euro. Die EBITDA-Marge zeigt sich mit 13,0% gegenüber der Vorperiode (12,9%) nahezu unverändert, ebenso wie die Materialeinsatzquote mit 55,0% (H1 2018: 56,1%). Die höheren Stahlpreise und logistischen Beschaffungskosten führten nun zu keiner größeren Belastung. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) für das 1. Halbjahr 2019 beträgt 2,9 Mio. Euro in Vergleich zur Vorperiode in Höhe von 2,6 Mio. Euro, was zu einer leicht gestiegenen EBIT-Marge von 4,7% auf 5,0% führte. Der Konzernjahresüberschuss nach Steuern (EBT) belief sich auf 1,5 Mio. Euro nach 1,3 Mio. Euro zum 1. Halbjahr 2018.

Für das Gesamtjahr 2019 geht die NZWL-Gruppe unverändert davon ...

