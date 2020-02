PARIS (dpa-AFX) - Deutschland und Frankreich wollen sich mit ihren europäischen Partnern besser über ein einheitliches Vorgehen bei der Coronavirus-Epidemie abstimmen. "Wir sind gemeinsam der Ansicht, dass es Sinn macht, dass es ein informelles Ministertreffen der Gesundheitsminister der Europäischen Union gibt", sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Dienstag nach einem Treffen mit seiner französischen Amtskollegin Agnès Buzyn in Paris. Das Virus sei eine Bedrohung für alle Bürger in Europa, daher brauche es eine europäische Antwort - besonders auch mit Blick auf die Frage der Reisebestimmungen. "Ein Virus kennt keine Grenzen", so Spahn.



Mit Blick auf den Einreisestopp der USA für Chinesen und andere Ausländer, die in China waren, betonte Spahn, dass sich eine solche Frage auch in Europa stelle. Man müsse innerhalb Europas gemeinsam zu einer Risikoeinschätzung kommen. "Grade mit dem Blick auf Schengen macht es natürlich wenig Sinn, wenn ein Land alleine Maßnahmen ergreift." Es müsse geklärt werden, ob auch bei symptomfreien Erkrankten Ansteckungsgefahr bestehe, sagte der CDU-Minister. "Davon hängt dann auch die Frage von möglichen Einreisebeschränkungen ab - oder auch zumindest intensiveren Befragungen bei der Einreise."



Das Ministertreffen solle in den kommenden acht Tagen stattfinden, man sei zur Koordinationen in Kontakt mit dem kroatischen Kollegen, so Ministerin Buzyn. Kroatien hat am 1. Januar turnusmäßig die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Vertreter der G7-Staaten hatten sich bereits am Montag über Maßnahmen gegen das Coronavirus verständigt./nau/DP/stk