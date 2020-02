FRANKFURT (dpa-AFX) - Wegen des Ausbruchs des neuartigen Coronavirus werden auf der Frankfurter Konsumgütermesse "Ambiente" weniger Besucher erwartet. Das ergebe sich allein schon aus den deutlich reduzierten Flugverbindungen aus China, sagte ein Sprecher der Messegesellschaft am Dienstag. Die Lufthansa und andere Gesellschaften haben ihre Verbindungen auf das chinesische Festland unterbrochen.



Die Frankfurter Messe für Konsumgüter aus den Bereichen Wohnen, Schenken und Genießen soll am Freitag eröffnet werden. Im vergangenen Jahr hatte sie mehr als 136 000 Fachbesucher angezogen.



Einzelne Aussteller hätten ihre Teilnahme bereits abgesagt, sagte der Sprecher, ohne Einzelheiten zu nennen. Aus der chinesischen Krisenprovinz Hubei mit ihrer besonders stark betroffenen Hauptstadt Wuhan waren vier Firmen zur Ambiente angemeldet. Es sei noch nicht klar, ob diese Stände geschlossen blieben oder gegebenenfalls mit europäischem Personal ausgestattet würden.



Im vergangenen Jahr hatten die Chinesen bei der Ambiente mit 601 Firmen die zweitgrößte Ausstellergruppe gestellt und waren nach den Italienern auch die zweitgrößte Besuchergruppe aus dem Ausland. Auch 2020 haben sich mehr als 600 chinesische Aussteller angemeldet.



Die Messe setzt nach eigenen Angaben während der Ambiente zusätzliches medizinisches Personal und Reinigungskräfte ein. Insbesondere die so genannten Kontaktflächen wie Handläufe, Armaturen oder Türgriffe würden häufiger gereinigt als sonst üblich. Das Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt schätzt die Gefahr sehr gering ein, dass sich das Virus auf der Messe weiter verbreiten könnte./ceb/DP/stk