Frankfurt (www.fondscheck.de) - Viel Bewegung: So beschreibt Carsten Schröder von der Commerzbank das ETF-Geschäft der vergangenen Woche, so die Deutsche Börse AG."Über alle Anlageklassen hinweg überwiegen bei uns mit 54 Prozent die Rückflüsse." Das eindrucksvolle Aufkommen von knapp 70.000 ETF-Transaktionen bei deutlichen Schwankungen an den Aktienmärkten verbuche der Händler größtenteils auf das Konto CoronaVvirus. "Der Brexit ging hingegen fast spurlos an uns vorüber." ...

