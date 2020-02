Bis Mittwoch beraten die OPEC-Staaten und Russland über weitere Förderkürzungen. Die Zeit drängt, denn der Ölpreis ist durch das Coronavirus bereits so niedrig wie seit mehr als einem Jahr nicht mehr.

Das Coronavirus hat nun auch die Rohstoffmärkte befallen. Allen Förderkürzungen der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) zum Trotz bietet die Ölpreisentwicklung einen traurigen Anblick. Der Preis für ein Fass (159 Liter) der Ölsorte Brent ist am Montag auf den tiefsten Stand seit 13 Monaten gefallen und notierte bei nur noch 54 Dollar. Der Preisverfall seit Jahresbeginn hat damit weiter Fahrt aufgenommen, auch wenn sich der Preis für Brent-Öl am Dienstag wieder erholen konnte. Grund für die Erholung sind die Beratungen der OPEC über weitere Förderkürzungen.

Verhandlungen sind auch nötig, weil sich am Terminmarkt ein kurzfristiges Überangebot abzeichnet. Als Verursacher gilt die Sorge um die weitere Ausbreitung des Coronavirus. Derzeit sorgt die Krankheit für eine deutliche Abschwächung der Nachfrage nach Kerosin, weil der Flugverkehr von und nach China eingeschränkt ist. Personen aus dem Umfeld der chinesischen Energiewirtschaft sollen von einer Reduzierung der Ölnachfrage Chinas um 20 Prozent gesprochen haben.

Sollte das so kommen, wäre es ein herber Schlag für OPEC-Staaten und Mineralölkonzerne. Denn seit 2016 ist China vor den USA der größte Ölimporteur weltweit. Der Verbrauch in dem Land liegt bei 14 Millionen Barrel am Tag, so viel wie in Frankreich, ...

