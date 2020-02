Alacer Gold (WKN A1JFG6) hatte 219 ein "herausragendes" Jahr, in dem man 215 Mio. Dollar an freiem Cashflow generierte. Die Nettoverschuldung lag bei nur 47 Mio. Dollar. Der mittelgroße Goldproduzent konzentrierte sich im vergangenen Jahr auf die Generierung von freiem Cashflow und investierte nur vorsichtig in Wachstum im Çöpler-Distrikt in der Türkei. CEO Rod Antal erklärte, man glaube über eine Asset-Basis zu verfügen, ...

