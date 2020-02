Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Tarifbewegung für mehr Personal und Entlastung an den Krankenhäusern geht weiter, so ver.di in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Am heutigen Dienstag setzen insgesamt 700 Beschäftigte den Warnstreik am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) fort, der gestern begonnen hat. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...