Der Euro hat sich am Dienstagnachmittag weiter kaum bewegt. Kurz nach 16.00 Uhr stand er bei 1,1049 Dollar, in der Früh war er mit 1,1051 Dollar gehandelt worden.Die am Nachmittag veröffentlichten Zahlen zum Auftragseingang in der US-Industrie beeinflussten den Euro-Dollar-Kurs somit kaum mehr. Sie zeigten ein Plus von 1,8 Prozent gegenüber dem Vormonat und lagen damit über den Erwartungen. Analysten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...